Кто получит минимальную цену на контрактное обучение (38 специальностей)

Министерство образования и науки вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121-й специальности (так называемую индикативную себестоимость).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Государство оплачивает обучение лучших студентов на бюджетных местах по объективным ценам, которые позволяют обеспечить качественное образование.

Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн.

Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют недостающие средства на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников. В результате образование каждого студента недофинансировано, а вуз не может создать оптимальные условия для учебы и работы преподавателей.

Введение минимальной цены на контракт позволит привести плату за обучение в соответствие с реальными затратами университета на подготовку студента и позволит обеспечить качественное обучение для каждого студента.

Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые наиболее популярны среди контрактников:

право, экономика, политология,

менеджмент, маркетинг, международные отношения,

журналистика, финансы, дизайн, туризм,

гостинично-ресторанное дело и другие.

То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности (инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки).

Сколько будет стоить. С 1 сентября 2020 года для поступающих на эти специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.

Кого изменения не коснутся. Изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.

Приведение стоимости контракта к фактическим расходам университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента в университете, в 2021 – 70% и в 2022 – 80%.

Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.