Кто получит минимальную цену на контрактное обучение (38 специальностей)

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Министерство образования и науки вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121-й специальности (так называемую индикативную себестоимость).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
“Государство оплачивает обучение лучших студентов на бюджетных местах по объективным ценам, которые позволяют обеспечить качественное образование.
Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс. грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс. грн.
Студенты-бюджетники и студенты-контрактники учатся в общих группах, поэтому университеты просто компенсируют недостающие средства на студентов-контрактников за счет студентов-бюджетников. В результате образование каждого студента недофинансировано, а вуз не может создать оптимальные условия для учебы и работы преподавателей.
Введение минимальной цены на контракт позволит привести плату за обучение в соответствие с реальными затратами университета на подготовку студента и позволит обеспечить качественное обучение для каждого студента.
Минимальная стоимость обучения устанавливается для 38 специальностей, которые наиболее популярны среди контрактников:
То есть правило минимальной стоимости на контракт не затронет другие 83 специальности (инженерные, технологические, гуманитарные, естественные, аграрные, педагогические науки).
Сколько будет стоить. С 1 сентября 2020 года для поступающих на эти специальности контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство.
Кого изменения не коснутся. Изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. Стоимость обучения будет коррелировать с доходами людей в регионе. Если цена будет выше, чем три средние официальные заработные платы в области, университеты смогут не повышать ее.
Приведение стоимости контракта к фактическим расходам университетов будет происходить постепенно: в 2020 году составит 60% от госфинансирования на 1 студента в университете, в 2021 – 70% и в 2022 – 80%.
Минимальная цена контрактного обучения будет действовать для государственных университетов и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.
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