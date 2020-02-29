Правительство отдаст на приватизацию недвижимость в центре Киева

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В самом центре Киева чиновники планируют отдать под приватизацию целый квартал государственных зданий в запущенном состоянии.
Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей страничке в FACEBOOK.
“Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда – неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города”, – пишет Дубилет.
По его словам, сотрудников, которые там работают, подселят в другие государственные здания. Эти 4-5 зданий передадут в Фонд госимущества и приватизируют на аукционах.
Дубилет пишет, что почти каждое второе здание в центре Киева принадлежит в той или иной степени госорганам.
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