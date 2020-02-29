Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты в три раза

Население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе – 102,4 млн долларов.



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Справка Finance.ua: