0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 189 0

Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты в три раза

Украинцы за последний месяц увеличили продажу валюты в три раза

Население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов, в январе – 102,4 млн долларов.

Как купить валюту онлайн 👛


bank.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • В феврале 2019-го Национальный банк разрешил физлицам торговать валютой в интернете. Чтобы зарабатывать на онлайн-обмене нужно следовать пяти простым правилам.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.