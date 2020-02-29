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В Украине планируют реформировать Государственную службу занятости

В Украине планируют реформировать Государственную службу занятости

Кабинет Министров Украины утвердил план мероприятий в сфере занятости населения, которым предусмотрено проведение реформы Государственной службы занятости.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 3 марта, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«План предусматривает реформирование Государственной службы занятости, которая должна превратиться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в правительстве планируют стимулировать развитие предпринимательства, профессионально-технического образования и условий для обучения в течение жизни. Кроме этого, в правительстве планируют способствовать занятости молодежи и разработать политику в сфере трудовой миграции.

«Этот стратегический документ является основой для дальнейших шагов, которые будут способствовать повышению занятости, детенизации труда, созданию легальных рабочих мест», — сообщила заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко.

В дальнейшем планируют разработать более четкие документы, в частности в области реформы Государственной службы занятости.

По материалам hromadske.tv
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