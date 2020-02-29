0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

Научиться ходить за несколько часов: Google создала соответствующий алгоритм для четвероногих роботов (фото, видео)

Научиться ходить за несколько часов: Google создала соответствующий алгоритм для четвероногих роботов (фото, видео)

Инженеры проекта Google Robotics создали алгоритм, с помощью которого роботы с четырьмя ногами всего за несколько часов могут почти самостоятельно научиться ходить.

Статью о своих достижениях они опубликовали на портале ArXiv.org.

Так, робот, на котором применили новый алгоритм, смог научиться ходить в нескольких направлениях и поворачивать. Люди в этот процесс почти не вмешивалась.

Обычно такие алгоритмы сначала обучают, а потом тестируют на компьютерной симуляции, а уже потом импортируют в роботов.


Фото: ArXiv.org

Теперь инженеры Google поместили робота на ограниченную территорию с ровным покрытием и заставили выучить несколько действий. Как только он добирался до края учебной зоны, то сразу возвращался обратно без помощи исследователей. Чтобы этому научиться, понадобилось примерно 1,5 часа.

Потом задачу усложнили и поместили робота на резиновое покрытие с узорами и на мягкую дорожку. Чтобы освоить эти поверхности, машине понадобилось 4,5 и 5,5 часов соответственно.

«Получая возможность обучаться автономно, роботы вскоре смогут учиться в реальном мире, в котором мы живем, а не в лабораториях», — рассказала одна из авторов проекта Челси Финн.

В дальнейшем исследователи планируют адаптировать свои алгоритмы для тренировки различных типов роботов и их совместного обучения на ограниченной территории.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.