Научиться ходить за несколько часов: Google создала соответствующий алгоритм для четвероногих роботов (фото, видео)

Инженеры проекта Google Robotics создали алгоритм, с помощью которого роботы с четырьмя ногами всего за несколько часов могут почти самостоятельно научиться ходить.

Статью о своих достижениях они опубликовали на портале ArXiv.org.

Так, робот, на котором применили новый алгоритм, смог научиться ходить в нескольких направлениях и поворачивать. Люди в этот процесс почти не вмешивалась.

Обычно такие алгоритмы сначала обучают, а потом тестируют на компьютерной симуляции, а уже потом импортируют в роботов.



Фото: ArXiv.org

Теперь инженеры Google поместили робота на ограниченную территорию с ровным покрытием и заставили выучить несколько действий. Как только он добирался до края учебной зоны, то сразу возвращался обратно без помощи исследователей. Чтобы этому научиться, понадобилось примерно 1,5 часа.

Потом задачу усложнили и поместили робота на резиновое покрытие с узорами и на мягкую дорожку. Чтобы освоить эти поверхности, машине понадобилось 4,5 и 5,5 часов соответственно.

«Получая возможность обучаться автономно, роботы вскоре смогут учиться в реальном мире, в котором мы живем, а не в лабораториях», — рассказала одна из авторов проекта Челси Финн.

В дальнейшем исследователи планируют адаптировать свои алгоритмы для тренировки различных типов роботов и их совместного обучения на ограниченной территории.