Apple добавит сенсорную панель к клавиатуре для iPad Pro (фото)

Компания Apple постоянно думает о том, чтобы сделать планшет iPad Pro еще более удобным для работы. Ранее выпущенные стилус и чехол-клавиатура являются подтверждением данного заявления.

Следующим шагом станет добавление сенсорной панели к клавиатуре для iPad Pro. Это позволит сделать планшет iPad Pro еще более похожим на ноутбук MacBook Pro.



Фото: ixbt

В Сети появились рендеры, на которых видно клавиатуру с огромным тачпадом. Также ожидается, что Apple улучшит поддержку сторонних аксессуаров, чтобы поднять функциональность планшета на более высокий уровень.



Фото: ixbt

Источники сообщили, что Apple в настоящее время готовится к массовому производству клавиатуры, которая, как ожидается, будет выпущена вместе с новым iPad Pro. Предположительно, Apple проведет весеннюю пресс-конференцию в конце марта. На ней будут представлены новый недорогой iPhone и iPad Pro.