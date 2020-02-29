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Wizz Air готовится увеличить количество рейсов из Украины: рассматривают внутриукраинские перевозки

Wizz Air готовится увеличить количество рейсов из Украины: рассматривают внутриукраинские перевозки

Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что работает над планами по расширению своего присутствия на украинском рынке.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Джозес Варади во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании, и Wizz Air прорабатывает планы по расширению присутствия», — сообщают в Мининфраструктуры.

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Там отмечают, что среди возможных способов расширения авиакомпании на рынке Украины — запуск внутренних украинских рейсов и запуск новых направлений из украинских городов за границу.

В планах Мининфраструктуры увеличить долю лоукостеров на рынке авиаперевозок Украины до 45% к концу 2020 года.

По материалам hromadske.tv
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