Wizz Air готовится увеличить количество рейсов из Украины: рассматривают внутриукраинские перевозки

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Венгерский лоукостер Wizz Air сообщил, что работает над планами по расширению своего присутствия на украинском рынке.
Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Джозес Варади во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием, передает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади отметил, что украинский рынок авиаперевозок является стратегически важным для компании, и Wizz Air прорабатывает планы по расширению присутствия», — сообщают в Мининфраструктуры.
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Там отмечают, что среди возможных способов расширения авиакомпании на рынке Украины — запуск внутренних украинских рейсов и запуск новых направлений из украинских городов за границу.
В планах Мининфраструктуры увеличить долю лоукостеров на рынке авиаперевозок Украины до 45% к концу 2020 года.
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