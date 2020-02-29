Hyundai представил электрический концепт без руля (фото)

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai провел онлайн-трансляцию, во время которой представил свою новинку – электрический концепт-кар Prophecy (Пророчество).
Prophecy, как и его предшественник 45 EV, имеет пиксельные фары, которыми вскоре обеспечат и серийные авто.
Электрокар получил обтекаемый каплеобразный силуэт с покатой линией крыши, который напоминает Porsche 911. Салон оснащен четырьмя отдельными сиденьями, двери у концепта распашные.
Фото: Motor
По замыслу инженеров Prophecy – беспилотник, поэтому вместо руля электромобиль получил джойстики по обе стороны водительского кресла. На всей передней панели расположили цифровой дисплей.
Фото: Motor
Отмечается, что “пророческий” электрический концепт должен был быть представлен на автосалоне в Женеве, однако мероприятие отменили из-за коронавируса, поэтому Hyundai Prophecy презентовал онлайн.
Фото: Motor
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