Hyundai представил электрический концепт без руля (фото)

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai провел онлайн-трансляцию, во время которой представил свою новинку – электрический концепт-кар Prophecy (Пророчество).

Prophecy, как и его предшественник 45 EV, имеет пиксельные фары, которыми вскоре обеспечат и серийные авто.

Электрокар получил обтекаемый каплеобразный силуэт с покатой линией крыши, который напоминает Porsche 911. Салон оснащен четырьмя отдельными сиденьями, двери у концепта распашные.



Фото: Motor

По замыслу инженеров Prophecy – беспилотник, поэтому вместо руля электромобиль получил джойстики по обе стороны водительского кресла. На всей передней панели расположили цифровой дисплей.



Фото: Motor

Отмечается, что “пророческий” электрический концепт должен был быть представлен на автосалоне в Женеве, однако мероприятие отменили из-за коронавируса, поэтому Hyundai Prophecy презентовал онлайн.



Фото: Motor