0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

6 миллионов в месяц: Полиция задержала железнодорожников, которые откачивали топливо из депо (фото)

6 миллионов в месяц: Полиция задержала железнодорожников, которые откачивали топливо из депо (фото)

Нацполиция задержала с поличным группу лиц, которая в течение длительного времени осуществляла хищения дизельного топлива в подразделениях локомотивного депо Одесса-Сортировочная, масштабы хищений достигали 250-400 тонн в месяц, (4-6 миллионов гривен).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным Департамента экономической и информационной безопасности “Укрзализныци”, в состав организованной преступной группы из около 10 человек входили нынешние и бывшие чиновники локомотивного депо, которые по долгу службы имели доступ к местам накопления и хранения горючего, технической и бухгалтерской документации.


Фото: “Укрзализныця”

Указанные лица с помощью машины и насосов организовали похищение больших объемов топлива непосредственно из топливных складов предприятия и его территориальных подразделений.


Фото: “Укрзализныця”

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК. Продолжается следствие.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.