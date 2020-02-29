Украинец просил у людей телефон, чтобы позвонить, и взламывал их банкинг (фото)

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В Волынской области 25-летний мошенник использовал необычную схему, чтобы красть данные украинцев для доступа к их онлайн-банкингу. Он просил у человека телефон, чтобы сделать звонок, а вместо этого менял финансовый номер абонента на свой.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
“Киберполиция установила, что мошенническая схема выглядела так: фигурант подсаживался к компаниям в заведениях отдыха, знакомился и отдыхал с ними. Потом просил у одного из участников компании телефон якобы для осуществления звонка. Вместо этого в мобильном приложении онлайн-банкинга с помощью функции восстановления пароля он менял финансовый номер потерпевших на собственный. После чего получал смс-сообщение от банка уже на свой номер. Таким образом злоумышленник получал доступ к учетным записям онлайн-банкинга пострадавших”, – говорится в сообщении.
Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
В дальнейшем фигурант, обладая конфиденциальными данными владельцев этих учетных записей, оформлял онлайн-кредиты от различных учреждений.
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В доме фигуранта киберполиция провела обыск. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи.
Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) и ч. 1 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.
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