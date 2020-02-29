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Новые чиновники: Кабмин вводит должность ответственных за диджитализацию

Новые чиновники: Кабмин вводит должность ответственных за диджитализацию

Во всех министерствах, областных государственных администрациях, а также в Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях появится должность CDTO.

Chief Digital Transformation Officer будет заниматься вопросами цифровой трансформации и занимать должность замминистра или замглавы ОГА (ГГА).

Соответствующее распоряжение было принято Кабинетом Министров Украины сегодня, 3 марта.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, кроме новых должностей будут созданы отдельные подразделения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации центральных органов исполнительной власти. Эти подразделения будут отвечать за обновление государственных органов, внедрение новых технологий, инноваций, а также обеспечивать предоставление гражданам услуг в электронной форме.

В Минцифры отметили, что министерство будет взаимодействовать с CDTO, но не координировать их деятельность.

По материалам НВ
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