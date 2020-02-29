"Укравтодор" подписал контракт с турецкой компанией на строительство моста в Запорожье

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“Укравтодор” подписал контракт с турецкой компанией Onur Taahhut на строительство моста в Запорожье, срок соглашения – 4 года, но в “Укравтодоре” обещают завершения объекта через 2 года.
Соответствующий документ подписали глава ведомства Александр Кубраков и представители турецкой стороны.
“Мы ожидаем, что работы на этом объекте начнутся со следующей недели. Срок соглашения рассчитан на 4 года. Но наш внутренний срок – 2 года. Я думаю это достаточно быстрый срок “, – сообщает Кубраков.
Кубраков заверил, что для турецкой компании строительство моста является имиджевым проектом, и отметил, что сейчас на мост уже выделено 1,25 миллиарда гривен.
“Строительством будет заниматься компания, у которой есть репутация, для нее это имиджевый объект. Сроки, качество и другие показатели будут выполнены…. Сейчас уже выделено 1 млрд 250 миллионов. 740 миллионов – это переходные средства с 2019-го года – перераспределенный спецконфискат. И 500 миллионов из общего фонда”, – подчеркивает Кубраков.
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