Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)

Компания Oppo расширила линейку смартфонов Reno3, анонсированную в Китае в декабре 2019 года. А теперь компания представила международную версию смартфона Reno3 Pro, которая получила несколько отличий от китайского собрата.

Международная версия Oppo Reno3 Pro стала первым смартфоном, получившим недавно представленный чипсет Mediatek Helio P95. Он содержит два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц.

Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. В случае необходимости хранилище можно дополнительно увеличить при помощи карты памяти формата microSD.



Фото: gsmarena

В отличие от китайской версии, международная модель Oppo Reno3 Pro не предусматривает поддержку стандарта связи 5G. Ещё одним отличием стал дисплей. В международной версии применяется плоская Super AMOLED панель диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. В верхнем левом углу экрана разместилась двойная камера, для которой в дисплее имеется сквозное отверстие овальной формы. При этом фронтальная камера основана на 44-мегапиксельном 1/2,8-дюймовом сенсоре. Это наиболее высокое разрешение для селфи-камеры на текущий момент. Главный фронтальный модуль дополнен объективом с диафрагмой F/2.4.



Фото: gsmarena

Также в наличии имеется 2-мегапикселььный модуль для анализа глубины снимаемой сцены. Дизайн задней панели международного Oppo Reno3 Pro не изменился по сравнению с китайской версией, но конфигурация камер претерпела некоторые изменения. Разрешение главного модуля повышено с 48 Мп до 64 Мп. Прочие модули остались прежними: 13-мегапиксельный телефото (2-кратное увеличение), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 2-мегапиксельный монохромный для анализа глубины сцены. Аппарат содержит батарею ёмкостью 4025 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0, которая позволяет передавать 30 Вт энергии. Соответствующее зарядное устройство сразу же включается в комплект поставки. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.



Фото: gsmarena

Международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro в конфигурации 8-128 ГБ памяти поступит в продажу с 6 марта по цене около $415. Будут доступны цветовые решения корпуса Auroral Blue, Midnight Black и Sky White. Цена модификации с 8/256 ГБ памяти составит $455, но сроки начала её продаж пока не уточняются.