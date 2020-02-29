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Строительство дорог и социальных объектов должно создать 150 тысяч новых рабочих мест

Строительство дорог и социальных объектов должно создать 150 тысяч новых рабочих мест

150 тысяч новых рабочих мест должен создать инициированный Президентом Украины национальный проект «Большое строительство», который уже начался на 300 объектах по всей Украине.

Об этом пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Мы строим новую страну вместо того, чтобы бесконечно латать то, что создано более 30 лет назад.

Что даст “Большое строительство»:

  • более 6000 км дорог, на которых будут установлены комплексы автоматического весового контроля, автофиксации нарушений правил дорожного движения, будут оборудованы безопасные современные пешеходные переходы, развязки, другие объекты инфраструктуры безопасности;
  • социальные объекты: 236 школ, 155 детских садов, 212 больниц, 422 амбулатории, 169 спорткомплексов.
  • электрификацию железнодорожных участков Долинская-Николаев-Колосовка, Ковель-Изов;
  • реконструкцию железнодорожного полотна на участке Ковель – Ягодин;
  • Строительство евроколеи на участке Мостицкая-Львов, ремонт шлюзов Днепровского каскада, дноуглубление в морских портах и ​​на Днепре.

Справка Finance.ua

  • Ранее Госслужба труда сообщала, что каждый третий работник, или около 5 миллионов человек в Украине работают нелегально.
По материалам Finance.UA
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