Строительство дорог и социальных объектов должно создать 150 тысяч новых рабочих мест

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150 тысяч новых рабочих мест должен создать инициированный Президентом Украины национальный проект «Большое строительство», который уже начался на 300 объектах по всей Украине.
Об этом пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Мы строим новую страну вместо того, чтобы бесконечно латать то, что создано более 30 лет назад.
Что даст “Большое строительство»:
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