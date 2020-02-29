Как финмониторинг воспитывает банковскую систему (инфографика)

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У мирового банковского рынка прослеживается четкий тренд: установление и соблюдение цивилизованных правил игры. Большинство его игроков активно работают над тем, чтобы не допускать рисковых транзакций и злоупотреблений финансовой системой. Что происходит в Украине с соблюдением требований регулятора представителями сектора?
Об этом говорится в исследовании YouControl.
У Закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” есть много аспектов, но среди главных то, что пропорциональность наказания финучреждения будет зависеть от уровня причиненного ущерба.
Штрафы:
Новое законодательство может существенно сказаться на тех участниках рынка, которые целенаправленно ведут нечестную игру.
Потенциальные злоупотребления в сфере трансфера средств, полученных преступным путем или направленных на финансирование терроризма, в AMLD5 ограничиваются. Это делают путем снижения лимитов, в частности, по операциям с электронными деньгами и усиления доступа европейских подразделений финансовой разведки к централизованной банковской информации.
Предупреждение и штрафы: количество, суммы и география. В течение прошлого года финучреждения, работающие в нашей стране, получили 14 предупреждений от НБУ по вопросам финансового мониторинга, согласно упоминаниям на сайте регулятора. Это стало самым низким показателем за последние 4 года.
ТОП-3 причин, по которым НБУ накладывал санкции на игроков банковского рынка в 2019 году:
Кому накладывались штрафы. В 2019 году чаще всего штрафные санкции НБУ накладывал на банки с украинским капиталом (17 штрафов на сумму 44,1 млн грн), значительно реже – на европейские банки, работающие в Украине (только 2 штрафа на 7,3 млн).
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