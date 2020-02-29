НБУ: Почти половина кредитного портфеля банков - это неработающие кредиты (видео)

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Почти половина кредитного портфеля банков – это неработающие кредиты (NPLs).
Об этом пишет регулятор на странице в FACEBOOK.
Количество таких кредитов – один из показателей, сигнализирующих о состоянии финансового сектора.
Бремя, от которого никак не может избавиться банковская система Украины, является результатом негативных практик прошлого – низких стандартов кредитования, массового кредитования связанных с собственниками банков лиц и значительной концентрации кредитов – на которые наложились два кризиса (2008-2009 и 2014-2016 годов) и недостаточная защищенность прав кредиторов.
Как решают проблему. На сегодня все неработающие кредиты признаны банками, уровень покрытия их резервами постоянно растет и на данный момент составляет примерно 95%. Поэтому в дальнейшем неработающие кредиты существенно не повлияют на финансовые результаты и капитал банков.
Что должны делать банки. Банкам следует и далее расчищать балансы – проводить реструктуризации, списывать или продавать неработающие кредиты.
Создан отдельный раздел на сайте НБУ, который позволяет ретроспективно увидеть, как росли объемы NPL на балансах банков. Это мучительное напоминание о последствиях активной кредитной экспансии, которая не должна происходить за счет увеличения рисков для финансовой стабильности.
Кроме того, это первый из серии дашбордов Национального банка, посвященных индикаторам финансовой стабильности – показателям, которые Национальный банк отслеживает, чтобы контролировать риски, в частности системные, и своевременно на них реагировать.
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