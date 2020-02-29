0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 182 0

Сеть АЗС Shell уплатила 80 млн грн штрафа

Сеть АЗС Shell уплатила 80 млн грн штрафа

Управляющая сетью автозаправочных станций Shell в Украине ООО “Альянс Холдинг” уплатила в бюджет штраф около 80 млн грн по решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в FACEBOOK.

“Компания “Шелл” уплатила в бюджет штраф и пеню по решению АМКУ от ноября 2016 года на общую сумму около 80 млн грн”, – отметил он. И добавил, что хозсуд первой инстанции также поддержал позицию АМКУ и по делу о согласованных действиях на рынке в 2019 году против SOCAR, штраф по которому составляет 27 млн грн.

Напомним, ранее хозсуд Киева выполнил требования АМКУ и постановил взыскать с ООО “Альянс Холдинг” 79,4 млн грн. Половина из этой суммы состоит из штрафа за антиконкурентные согласованные действия. Вторая – из пени за несвоевременную его уплату.

Этот штраф на “Альянс Холдинг” наложили еще в октябре 2016 года вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по размеру штраф после таких сетей, как ОККО и WOG.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.