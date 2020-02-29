Сеть АЗС Shell уплатила 80 млн грн штрафа

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Управляющая сетью автозаправочных станций Shell в Украине ООО “Альянс Холдинг” уплатила в бюджет штраф около 80 млн грн по решению Антимонопольного комитета (АМКУ).
Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в FACEBOOK.
“Компания “Шелл” уплатила в бюджет штраф и пеню по решению АМКУ от ноября 2016 года на общую сумму около 80 млн грн”, – отметил он. И добавил, что хозсуд первой инстанции также поддержал позицию АМКУ и по делу о согласованных действиях на рынке в 2019 году против SOCAR, штраф по которому составляет 27 млн грн.
Напомним, ранее хозсуд Киева выполнил требования АМКУ и постановил взыскать с ООО “Альянс Холдинг” 79,4 млн грн. Половина из этой суммы состоит из штрафа за антиконкурентные согласованные действия. Вторая – из пени за несвоевременную его уплату.
Этот штраф на “Альянс Холдинг” наложили еще в октябре 2016 года вместе с другими шестью операторами АЗС, которых комитет обвинил в сговоре. Компания получила третий по размеру штраф после таких сетей, как ОККО и WOG.
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