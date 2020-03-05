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Facebook позволил создавать 3D-снимки на дешевых смартфонах

Facebook позволил создавать 3D-снимки на дешевых смартфонах

Facebook сделал доступным создание 3D-фотографий для большинства пользователей устройств на iOS и Andriod.

Инструмент запустили еще в 2018 году, но использовать его могли только на смартфонах с двумя камерами.

“Сделать трехмерную картинку можно практически с любого стандартного изображения 2D”, – сообщает компания.

Компания научила сверхточную нейронную сеть на миллионах общедоступных 3D-изображений и их картах глубины.

Сеть оценивает расстояние от камеры до каждого пикселя изображения.

“Архитектура сети позволяет построить 3D-картинку на мобильных устройствах даже небольшой мощности за секунды”, – пишет Facebook.

По материалам internetua.com
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