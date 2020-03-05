По данным JATO Dynamics, в 2019 году в Европе продали 5,7 млн. кроссоверов и внедорожников. Это на 18% больше, чем в 2018 году.

Чаще всего в прошлом году европейцы покупали компактные внедорожники и кроссоверы – 2 090 173 экземпляра. Почти такой же интерес к малым внедорожникам и кроссоверам – 1 922 692 проданных экземпляров. А вот полноразмерных кроссоверов и внедорожников на Старом Континенте в 2019 году продали всего 10 636 экземпляров.

В прошлом году на европейском рынке закончилась многолетняя гегемония Nissan Qashqai. Лидером по продажам среди кроссоверов вместо него стал Renault Captur. В прошлом году в Европе продали 223 634 экземпляра этой модели, что на 4,5% больше, чем в 2018 году.

Второе место немного неожиданно занял Volkswagen Tiguan. То есть Qashqai стал только третьим по продажам.

Самым продаваемым автомобилем в Европе в 2019 году стал VW Golf – 350 000 экземпляров. На втором месте Renault Clio – 318 000 экземпляров.

В прошлом году на Старом Континенте, по данным JATO Dynamics, значительно сократился спрос на компактные и малые минивэны. А вот на большие минивэны спрос увеличился на 4,5% по сравнению с 2018 годом (благодаря появлению новых Mercedes-Benz V class и Seat Alhambra).