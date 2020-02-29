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Смартфон Surface Duo от Microsoft может появиться значительно раньше срока (фото)

Смартфон Surface Duo от Microsoft может появиться значительно раньше срока (фото)

Еще в октябре 2019 года Microsoft объявил о выпуске своего «складного» смартфона. Surface Duo – устройство, работающее на Android, главной фишкой которого является два отдельных экрана, направленных на повышение производительности работы с мобильным гаджетом. Microsoft планировала выпустить новинку в конце этого года. Однако, если верить слухам, Duo может быть выпущен уже этим летом.

Ссылаясь на источники, знакомые с планами компании, Windows Central сообщил, что Surface Duo почти готов к полномасштабному производству, причем Microsoft просто доводит программное обеспечение до идеала. Аппаратная составляющая уже полностью готова в течение почти двух лет, поскольку изначально предполагалось, что аппарат будет работать на мобильной версии Windows. По данным Windows Central, Surface Duo может начать продаваться в ограниченном количестве этим летом.

Windows Central также предполагает, что Surface Duo будет работать на Snapdragon 855, вместо более свежего Snapdragon 865. Скорее всего, это означает, что Duo не будет поддерживать 5G-сети, но, возможно, Microsoft сможет интегрировать отдельный 5G X50 модем, как это делала первая волна 5G-устройств. Ожидается, что больше информации о складном гаджете будет объявлено на ежегодной конференции Microsoft Build, которая начнется 19 мая. Однако, вспышка коронавируса может внести поправки в планы американского техногиганта.

фото Surface Duo

По материалам internetua.com
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