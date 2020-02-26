0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 617 0

В Новой почте заявили о банкротстве крупного конкурента

В Новой почте заявили о банкротстве крупного конкурента

В течение последних недель клиенты службы доставки “Ин Тайм” начали массово жаловаться, что не могут получить свои посылки и деньги, отправленные наложенным платежом. СМИ со ссылкой на закрытый чат харьковских предпринимателей распространяют информацию о банкротстве компании и увольнении работников. О том же сообщил и сооснователь “Новой почты” Владимир Поперешнюк.

“Ин Тайм” – банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента – твой выигрыш, поэтому я должен радоваться. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, так как страдает репутация всего рынка”, – написал Поперешнюк в Facebook.

На официальной странице в социальных сетях служба доставки “Ин Тайм” перестала отвечать клиентам, а те, в свою очередь, выставляют фото закрытых отделений и пишут негативные отзывы в комментариях. Позже пресс-служба компании на своем сайте ответила клиентам: представители сообщили о временных сложностях, но информацию о банкротстве не прокомментировали.

“Компания “Ин Тайм” приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям… [1 марта] были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации”, – говорится в сообщении.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.