В Новой почте заявили о банкротстве крупного конкурента

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В течение последних недель клиенты службы доставки “Ин Тайм” начали массово жаловаться, что не могут получить свои посылки и деньги, отправленные наложенным платежом. СМИ со ссылкой на закрытый чат харьковских предпринимателей распространяют информацию о банкротстве компании и увольнении работников. О том же сообщил и сооснователь “Новой почты” Владимир Поперешнюк.
“Ин Тайм” – банкрот. С одной стороны, проигрыш конкурента – твой выигрыш, поэтому я должен радоваться. Но это плохая новость для пострадавших клиентов, работников, поставщиков. Это также плохо для всей отрасли, так как страдает репутация всего рынка”, – написал Поперешнюк в Facebook.
На официальной странице в социальных сетях служба доставки “Ин Тайм” перестала отвечать клиентам, а те, в свою очередь, выставляют фото закрытых отделений и пишут негативные отзывы в комментариях. Позже пресс-служба компании на своем сайте ответила клиентам: представители сообщили о временных сложностях, но информацию о банкротстве не прокомментировали.
“Компания “Ин Тайм” приносит свои извинения клиентам и партнерам. Несмотря на остановку магистральной логистики и закрытие части отделений, мы продолжаем делать все возможное, чтобы выдать грузы нашим отправителям/получателям… [1 марта] были достигнуты договоренности с ключевыми игроками рынка логистики о помощи нам в сложившейся ситуации”, – говорится в сообщении.
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