Премьер анонсировал повышение зарплаты медиков до 30%

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Второй этап медицинской реформы стартует вовремя, и уже с 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг, а врачи повышение заработной платы.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
“Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%”, — подчеркнул Алексей Гончарук.
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