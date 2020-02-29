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Премьер анонсировал повышение зарплаты медиков до 30%

Премьер анонсировал повышение зарплаты медиков до 30%

Второй этап медицинской реформы стартует вовремя, и уже с 1 апреля украинцы получат гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг, а врачи повышение заработной платы.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Через месяц должен стартовать второй этап медицинской реформы. Он приведет к тому, что для отдельных врачей зарплата может быть повышена до 30%”, — подчеркнул Алексей Гончарук.

Справка Finance.ua:

  • Зарплаты учителей в Украине вырастут в 2020 году на 9%. Это указано в государственном бюджете на 2020 год.
  • Молодые учителя, у которых нет стажа, будут получать 5900 гривен в месяц вместо 5400, как это было ранее.
  • Зарплата опытного учителя, стаж которого составляет 30 лет, составит 8900 вместо 8180 гривен.

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По материалам Finance.UA
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