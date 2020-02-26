ОВГЗ не является финансовой пирамидой - Маркарова

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр финансов Оксана Маркарова считает безосновательными любые сравнения текущей долговой политики по выпуску ОВГЗ с финансовой пирамидой.
Об этом она заявила в интервью FinClub.
«Финансовая пирамида имеет очень четкие признаки: когда что-то постоянно увеличивается в цене, становится все короче, не подкреплено ничем – и в какой-то момент музыка заканчивается, а стульчиков хватает не всем». В истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому что перекредитовывались на месяц», – напомнила она.
Но сейчас, по ее словам, ситуация противоположная.
«Сегодня ситуация четко противоположная: мы продлеваем сроки и максимально снижаем ставки. Можно называть это параллелепипедом или любой другой геометрической фигурой, но название «пирамида» не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам», – подчеркнула Оксана Маркарова.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доверие украинцев к рынку земли падает - исследованиеВчера, 20:22 - 1741 26
Гончарук: Зиму мы прошли прекрасно2 ч. назад - 513 5
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт7 ч. назад - 5229 4
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 1970 4
Антимонопольный комитет возбудил дело против НафтогазаОколо часа назад - 155 2
Межбанк: доллар пошел вверх5 ч. назад - 7334
Учителей пенсионного возраста переведут на контракт7 ч. назад - 5229 4
Назван самый устойчивый банк Украины – FinAwards 20206 ч. назад - 3553 2
"Укртелеком" с 1 марта повысил тарифы для населения4 ч. назад - 2844
Почему дешевеет автогаз, и что будет с ценой дальше - мнение экспертаВчера, 21:37 - 2046
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Позавчера, 10:10 - 1640
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 792 4
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 5299
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1811
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1920