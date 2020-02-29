Укрзализныця: рентабельность пригородных перевозок составляет минус 900%

В Укрзализныце сообщили, что пригородные железнодорожные перевозки для компаний убыточны на 900%: на каждую гривну полученного дохода приходится 9 гривен расходов.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестициям Укрзализныци Антон Саболевский, передает пресс-служба компании.

«Рентабельность пригородных сообщений минус 900%. Мы в пригород вкладываем девять гривен, а получаем одну», — заявил чиновник УЗ.

По его словам, во всем мире государство субсидирует пригородный железнодорожный транспорт. Для примера Саболевский привел опыт Германии, где местные органы власти заказывают услуги пригородных перевозок в Deutsche Bahn, с которой Укрзализныця начала стратегическое партнерство.

По данным Укрзализныци, по состоянию на начало марта 2020 года местные органы власти задолжали компании 403,4 миллиона гривен за перевозку льготных категорий пассажиров. Больше всего задолжал Киев и Черновицкая область. Они заплатили 0% и 0,1% от суммы за льготников.