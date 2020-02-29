Спрос на новые легковые авто в феврале вырос на 21% (инфографика)

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В прошлом месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с февралем прошлого года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.
Самая популярная марка – RENAULT. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобиля. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя прошлого года увеличился почти на 68 процентов.
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