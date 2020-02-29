Спрос на новые легковые авто в феврале вырос на 21% (инфографика)

В прошлом месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с февралем прошлого года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.

Самая популярная марка – RENAULT. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобиля. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя прошлого года увеличился почти на 68 процентов.

На втором месте – TOYOTA с результатом 1089 авто.

Третье место – KIA , приобрели 479 автомобилей этой марки, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Четвертое место – SKODA с количеством – 368 авто (+4% к февр. 2019 г..

Пятое место – NISSAN , в зачете которого 361 реализованное авто.

Бестселлер месяца – кроссовер TOYOTA RAV4. В феврале эту модель авто предпочли 482 покупателя.



Кстати, если вы подумываете взять кредит на новое авто, не проходите мимо нашего сервиса. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным.