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Спрос на новые легковые авто в феврале вырос на 21% (инфографика)

Спрос на новые легковые авто в феврале вырос на 21% (инфографика)

В прошлом месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с февралем прошлого года, рынок новых авто вырос сразу на 21%.

Самая популярная маркаRENAULT. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобиля. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя прошлого года увеличился почти на 68 процентов.

  • На втором месте – TOYOTA с результатом 1089 авто.
  • Третье место – KIA, приобрели 479 автомобилей этой марки, что на 20% меньше, чем в прошлом году.
  • Четвертое место – SKODA с количеством – 368 авто (+4% к февр. 2019 г..
  • Пятое место – NISSAN, в зачете которого 361 реализованное авто.
  • Бестселлер месяца – кроссовер TOYOTA RAV4. В феврале эту модель авто предпочли 482 покупателя.

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По материалам Finance.UA
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