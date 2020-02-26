Минфин не хочет списывать многомиллиардные долги Фонду гарантирования

Минфин предлагает «комплексно» решить вопрос задолженности Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Задолженность ФГВФЛ перед Минфином составляет 48,14 млрд грн в виде векселей и 65,71 млрд грн процентов.

«Понятно, что этот вопрос надо решить, но комплексно. У нас есть позиция. Списать огромную сумму денег из бюджета – это не совсем государственный подход», – отметила министр финансов Оксана Маркарова в интервью FinClub.

Минфин при этом не хочет, чтобы регулярные взносы платежеспособных банков Фонд направлял на погашение долга Фонда перед бюджетом.

«Платежеспособность Фонда нужно восстановить, потому что несправедливо повышать сборы с банков, которые сейчас работают, для закрытия предыдущих проблем. Фонд должен работать как полноценная страховая организация и накапливать нынешние средства, чтобы это было «подушкой» на будущее», – считает Оксана Маркарова.

Этот вопрос постоянно обсуждается на Совете финстабильности.

«Есть несколько идей и опций. Сейчас на Совете финстабильности мы их активно обсуждаем», – отметила она.