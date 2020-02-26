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Минфин не хочет списывать многомиллиардные долги Фонду гарантирования

Минфин не хочет списывать многомиллиардные долги Фонду гарантирования

Минфин предлагает «комплексно» решить вопрос задолженности Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Задолженность ФГВФЛ перед Минфином составляет 48,14 млрд грн в виде векселей и 65,71 млрд грн процентов.

«Понятно, что этот вопрос надо решить, но комплексно. У нас есть позиция. Списать огромную сумму денег из бюджета – это не совсем государственный подход», – отметила министр финансов Оксана Маркарова в интервью FinClub.

Минфин при этом не хочет, чтобы регулярные взносы платежеспособных банков Фонд направлял на погашение долга Фонда перед бюджетом.

«Платежеспособность Фонда нужно восстановить, потому что несправедливо повышать сборы с банков, которые сейчас работают, для закрытия предыдущих проблем. Фонд должен работать как полноценная страховая организация и накапливать нынешние средства, чтобы это было «подушкой» на будущее», – считает Оксана Маркарова.

Этот вопрос постоянно обсуждается на Совете финстабильности.

«Есть несколько идей и опций. Сейчас на Совете финстабильности мы их активно обсуждаем», – отметила она.

По материалам Финансовый клуб
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