Альфа-Банк победил в номинации «Лучшая рекламная кампания» по версии FinAwards 2020

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На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор – одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. Выбирали и банк, рекламная кампания которого признана лучшей.
В номинации участвовали руководители маркетинга банков, которые провели успешные рекламные кампании, благодаря которым удалось существенно повысить узнаваемость бренда.
Кто же лучшие из лучших? Третье место в этой номинации на FinAwards досталось маркетологам из Ощадбанка, второе – у сотрудников monobank. А победителем, по мнению экспертного жюри, стоит считать рекламную кампанию у Альфа-Банка.
СМО компании Interkassa Андрей Шараевский и Ольга Пархоменко, директор по розничному кредитованию Альфа-Банка Украина, с наградой от FinAwards
Как рассказала порталу Finance.ua директор по розничному кредитованию Альфа-Банка Украина Ольга Пархоменко, банк уделяет большое внимание креативу в рекламе.
“Наши кампании, пожалуй, самые яркие и запоминающиеся на банковском рынке. Буквально сегодня (по состоянию на 28.02.2020 – ред.) стартовала кампания по кредиту наличными «Кеш тобі теж», в которой мы помогаем клиентам осуществлять самые смелые и даже безумные идеи и мечты. Ну и, конечно, покажем ключевые преимущества нашего кредита наличными: возможность получить до 500 тысяч гривен всего за 45 минут”, – говорит Пархоменко.
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