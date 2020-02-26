Лучшая VIP-кредитка: назван победитель по версии FinAwards 2020

На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.

Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.

За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучшую кредитную карта VIP».

Как выбирали? На звание лучшей кредитной карты VIP отбирали номинантов по нескольким важным критериям: возможность оформления для нового клиента, без справки о прибыли, по типу карты (gold, platinum, infinite, world). Также учитывался кредитный лимит от 50 000 грн.

Кто же лучшие из лучших? Третье место в этой номинации занял ОТП банк и его кредитная карта Black Edition . Среди условий: процентная ставка в 0,01% на льготный период до 55 дней, бесплатное обслуживание и не снижаемый остаток на карточном счете в 500 грн/20$/20 €. Также пользователи получают 5% кэшбэк при расчетах в ресторанах, 25% – при расчетах в кинотеатрах, 2% при расчетах на АЗС и 1% при любых других расчетах.

Кредитка для VIP-клиентов Visa Signature от ПриватБанка в этом году получила второе место. Эксперты оценили кредитный лимит до 300 000 грн (без справки – до 75 000 грн)и льготный период до 55 дней. Также клиенты получают страхование до 500 тыс. долларов, 5% кэшбэк на билеты (авиа, железная дорога, автобусы), FastLine, упаковку багажа в аэропорту Борисполь, и Lounge Key – доступ к комфортным бизнес залам в аэропортах по всему миру.

Лучшей среди лучших VIP-кредитных карт признана не так давно представленная миру железная карта от IRON Bank .

Условия по карте от IRON Bank:

обслуживание карты – 6000 гривен в год;

льготный период – 30 дней;

кэшбэк – деньгами или «милями»: 20 миль за каждую потраченную тысячу;

возможность пользоваться кредитом вне льготного периода – 3,1% в месяц или 37,2% годовых;

наличие чипа и NFC модуля для бесконтактных платежей, поддержка системами Apple Pay и Google Pay.

Как рассказали для Finance.ua представители monobank:

«Сама по себе карта очень нестандартная, ведь сделана из металла. Процесс физического изготовления этой карточки очень сложный – в нем задействовано несколько стран. Карта изготовляется в США, а ее персонализация происходит в Мексике. И от сложного процесса она становится еще интереснее».

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