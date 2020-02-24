Чего избежала Украина благодаря победе над Газпромом 2 года назад

28 февраля исполняется 2 года с тех пор, как Нафтогаз получил окончательную победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Благодаря этой победе Украина получила 5 миллиардов долларов, а также смогла заключить новый контракт на транзит. В Нафтогазе сообщили, что было бы, если бы арбитраж проиграли.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, общие исковые требования Газпрома к Нафтогазу в арбитраже составили более 80 млрд долларов. Это сумма, которую Нафтогаз должен заплатить Газпрому по контракту от 2009 года.

«В контрактах черным по белому были прописаны наши обязательства по «бери или плати», на которые украинская сторона согласилась в 2009 году, и объективно мы их выполняли. То, что обязательства были абсолютно кабальными – еще нужно доказать так, что не оставалось никаких сомнений», – отметил топ-менеджер Нафтогаза.

Принцип «бери или плати» означает, что Нафтогаз должен покупать у Газпрома четко определенные объемы газа (даже если этот газ не был нужен), а в случае, если покупал меньше, то должен платить штраф. Газпром в арбитраже требовал взыскать эту сумму, предусмотренную контрактом, а Нафтогазу удалось доказать, что эти требования «кабальные».

«Если бы мы проиграли, значит, как мог сделать Газпром – это перестать платить за транзит, причисляя эти платежи в погашение долга, и предъявить претензии уже к государству. Как следствие, уже в в 2018 году Украина бы вошла в жесткий экономический кризис, бюджетники остались бы без денег», – отметил Витренко.

Общий выигрыш Нафтогаза в арбитраже стал крупнейшим арбитражным выигрышем в истории Украины – 4,6 миллиарда долларов, из которых 2,1 миллиарда долларов Нафтогаз получил в виде зачисления своего долга за газ перед Газпромом.

Остальные 2,56 миллиарда долларов Нафтогаз в течение 2 лет пытался взыскать с Газпрома в международных судах. За это время, через проценты, эта сумма выросла до 2,9 миллиарда долларов, которые Газпром добровольно перечислил Нафтогазу конце декабря 2019 года, когда договорились о продолжении транзита газа.

Кроме этого, победа в Стокгольмском арбитраже помогла Украине заключить новый контракт на транзит газа с Россией. Этот контракт заключили уже по европейским правилам, согласно которым Газпром обязан платить Украине за транзит определенного количества газа, даже если фактически столько газа через Украину не перекачивает («качай или плати»).

Новый контракт на транзит способствовал падению цен на газ для населения и промышленности: при отсутствии транзита через Украину в Европе начался бы энергетический кризис, а цены на газ резко выросли. Однако благодаря транзиту газа в Европе оказалось даже больше, чем нужно, поэтому его цена пошла на спад.

«Но пользуясь случаем, еще раз подчеркну, что Стокгольм – это не о персональном кейсе, это о национальном примере того, как украинцы могут побеждать, если работают слаженно, профессионально и честно», – добавил Витренко.