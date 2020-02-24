Завершено расследование хищения 23,7 млн грн экс-заместителем главы МЧС

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Следователи завершили расследование по делу завладение государственными средствами в размере 23,7 млн гривен бывшим заместителем главы Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, бывшим заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)”, – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве жилого дома на земельном участке, принадлежавшем министерству. Согласно документу, 3420 кв. м. жилой площади в нем должны были перейти в собственность министерства.
Однако, в 2010 году заместитель министра заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от квартир в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме, расположенном в городе Ирпене Киевской области.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило министерство в Киевской области, на 23,7 млн грн меньше, чем стоимость квартир, которые государственный орган должен был получить в Киеве.
Сейчас стороне защиты предоставлены для ознакомления материалы досудебного расследования.
В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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