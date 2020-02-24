Дизельгейт: Volkswagen выплатит в Германии €830 миллионов

Крупнейший немецкий автопроизводитель, который вызвал самый громкий скандал в истории немецкой автостроительной отрасли – концерн Volkswagen – должен будет выплатить 830 млн евро пострадавшим в результате дизельгейта в ФРГ.

О консенсусе, к которому пришли концерн и объединение потребителей, их представители объявили 28 февраля.

“Будут выплачены суммы от 1350 до 6257 евро”, – сообщил журналистам глава Федеральной ассоциации потребительских центров Клаус Мюллер.

Сумма будет зависеть от типа и возраста авто и составляет около 15% его покупной цены.

По словам Мюллера, общая сумма, которую производителю придется выплатить, достигает 830 млн евро.

“Соглашение не перфектное, это болезненная сумма. Но это больше, чем когда-либо выплачиваемые суммы возмещения”, – отметила на другом прессподходе представитель Volkswagen по юридическим вопросам Гильтруд Вернер.

Она признала, что это лучшее решение для компании и немецкой юстиции.

Ожидается, что выплаты начнутся в конце марта.

Напомним, коллективный иск против производителя подали 260 тысяч водителей.

Ранее Volkswagen уже обязали выплатить штраф в размере 1 миллиард евро. В США, где как раз и были обнаружены манипуляции с дизельными двигателями в 2015 году, VW выплатил уже 18 млрд долларов штрафами и компенсациями. Против концерна также судятся в Австралии, Канаде, Великобритании.

Скандал разгорелся после того, как американские экологические службы обнаружили, что на автомобили Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, позволяющее в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.