В Минцифры разъяснили, для чего запустили приложение "Дія.Бізнес"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство цифровой трансформации запустило приложение “Дія.Бізнес” для украинских предпринимателей. На данный момент оно работает в тестовом режиме, однако на портале можно будет проконсультироваться со специалистами, найти бизнес-идеи и посмотреть кейсы успешных бизнес-проектов.
Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Мы запустили онлайн-платформу “Дія.Бізнес” – это часть масштабного национального проекта по развитию предпринимательства, у которого также есть оффлайн-составляющая – в разных регионах Украины планируется открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей”, – написал Федоров.
Читайте также: В Украине презентовали платформу для предпринимателей Дія.Бізнес
Так, с сегодняшнего дня каждый предприниматель получил доступ к государственному порталу, на котором можно посмотреть:
“Предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансовому управлению, взаимодействию с государством, психологии бизнеса, HR, маркетингу и продажам. Этот блок заработает позже, в конце апреля”, – сообщил Федоров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 17782 14
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов8 ч. назад - 9753 7
Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"Вчера, 19:03 - 1383 7
Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще во времена СССР - Дубилет2 ч. назад - 535 6
СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей (фото, видео)7 ч. назад - 592 4
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 17782 14
Межбанк: секта "доллар по 30" осталась недовольнойВчера, 18:20 - 16267 2
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов8 ч. назад - 9753 7
Налоговая опровергла очередной фейкВчера, 16:01 - 2698
Маркарова спрогнозировала тренд на валютном рынкеВчера, 21:02 - 2676 4
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)2 ч. назад - 100
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Позавчера, 11:13 - 2049
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1322
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1560
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1270 2