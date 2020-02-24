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В Минцифры разъяснили, для чего запустили приложение "Дія.Бізнес"

В Минцифры разъяснили, для чего запустили приложение "Дія.Бізнес"

Министерство цифровой трансформации запустило приложение “Дія.Бізнес” для украинских предпринимателей. На данный момент оно работает в тестовом режиме, однако на портале можно будет проконсультироваться со специалистами, найти бизнес-идеи и посмотреть кейсы успешных бизнес-проектов.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Мы запустили онлайн-платформу “Дія.Бізнес” – это часть масштабного национального проекта по развитию предпринимательства, у которого также есть оффлайн-составляющая – в разных регионах Украины планируется открыть центры поддержки и хабы для предпринимателей”, – написал Федоров.

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Так, с сегодняшнего дня каждый предприниматель получил доступ к государственному порталу, на котором можно посмотреть:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами, перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса через прохождение теста;
  • сервисы – онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
  • справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
  • кейсы – истории успеха простых людей, которые хотели начать свое собственное дело;
  • консалтинг-зона – возможность консультаций со специалистами с помощью видеомессенджера.

“Предприниматели смогут получать консультации по систематизации бизнес-процессов, финансовому управлению, взаимодействию с государством, психологии бизнеса, HR, маркетингу и продажам. Этот блок заработает позже, в конце апреля”, – сообщил Федоров.

По материалам УНН
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