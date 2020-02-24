В Германии хакеры делали покупки за чужой счет через PayPal

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Кибермошенникам удалось провести транзакций на десятки тысяч евро через платежную систему PayPal.
Хакерские транзакции составляли разные размеры – от 1,73 евро до 1800 евро. Сначала производили пробный перевод от 0,01 до 4 евро, после чего запрашивались крупные суммы, сообщает Zdnet.
С прошлой пятницы пользователи PayPal, проживающие в Германии, сообщали, что в их истории появляются таинственные транзакции, проведенные с их аккаунтов Google Pay.
В частности, хакеры проводили транзакции, чтобы покупать продукты в подразделениях американских торговых сетей Target и Starbucks, используя связанные аккаунты PayPal.
Эксперты по кибербезопасности предполагают, что хакеры обнаружили ошибку в интеграции PayPal с Google Pay и теперь используют ее для выполнения несанкционированных транзакций через учетные записи PayPal.
Согласно публичным отчетам, предполагаемые убытки составляют десятки тысяч евро, а некоторые несанкционированные транзакции превышают отметку в 1000 евро.
Немецкий эксперт по информационной безопасности Маркус Фенске предположил, что для кражи денег мошенники использовали уязвимость, о которой компанию год назад предупреждали киберэксперты. По его данным, подключение PayPal к GooglePay позволяет производить бесконтактные платежи через виртуальную кредитную карту.
При этом уязвимость позволяет другим пользователям мобильных устройств, находящихся в диапазоне действия беспроводного платежного протокола, считывать данные с виртуальной кредитной карты и снимать деньги с аккаунта в PayPal без авторизации и ограничений размера транзакций. В PayPal признали проблему и начали компенсировать пострадавшим их материальные потери.
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