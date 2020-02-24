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Государство выставило на аукцион 12 месторождений полезных ископаемых за 7,9 млрд грн

Государство выставило на аукцион 12 месторождений полезных ископаемых за 7,9 млрд грн

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) выставила на аукцион права на добычу полезных ископаемых из 12 месторождений в Украине. Суммарная стартовая стоимость лотов составляет 7,944 миллиарда гривен.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Продажа прав на добычу полезных ископаемых будет происходить через электронные аукционы в системе Prozorro.

«Все желающие могут присоединиться к торгам и честно отвоевать возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе», – сообщил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Среди выставленных на аукцион месторождений преимущественно песчаники, подземные воды, известняк, глина и молибденовые руды.

По материалам hromadske.tv
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