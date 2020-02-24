Правительство планирует за три года научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев

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Министерство цифровой трансформации планирует за три года научить 6 млн украинцев цифровой грамотности и посодействовать проведению интернета в каждом украинском доме.
Об этом во время презентации Национальной онлайн-платформы для предпринимателей малого и среднего бизнеса “Дія.Бизнес” рассказала заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
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“У нас есть 4 амбициозных цели на три года, над которым работает все министерство. Во-первых, сделать 100% публичных услуг доступными онлайн. Во-вторых, научить 6 млн украинцев цифровой грамотности. В-третьих, сделать так, чтобы в каждом доме был интернет. И последнее – увеличить долю IT в ВВП страны на 10%”, – рассказала Ионан.
Так, она отметила, что, кроме этого, министерство чуть ли не ежедневно работает над развитием малого и среднего предпринимательства.
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