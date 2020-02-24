Международные резервы Украины в 2019 году выросли на $4,5 млрд

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Международные резервы Украины выросли на 4,5 млрд долларов в 2019 году благодаря положительному сальдо платежного баланса.
Об этом говорится в отчете Министерства финансов о выполнении Государственного бюджета Украины за 2019 год.
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“Благодаря положительному сальдо платежного баланса в 2019 году международные резервы Украины выросли на 4,5 млрд долл США и на 1 января 2020 года составляли 25,3 млрд долл США (семилетний максимум с декабря 2012 года), что эквивалентно 3,9 месяца будущего импорта”, – говорится в сообщении.
Структура международных резервов Украины:
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