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Международные резервы Украины в 2019 году выросли на $4,5 млрд

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на $4,5 млрд

Международные резервы Украины выросли на 4,5 млрд долларов в 2019 году благодаря положительному сальдо платежного баланса.
 
Об этом говорится в отчете Министерства финансов о выполнении Государственного бюджета Украины за 2019 год.

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“Благодаря положительному сальдо платежного баланса в 2019 году международные резервы Украины выросли на 4,5 млрд долл США и на 1 января 2020 года составляли 25,3 млрд долл США (семилетний максимум с декабря 2012 года), что эквивалентно 3,9 месяца будущего импорта”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua

Структура международных резервов Украины:

  • 84% от объема резервов размещены в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА);
  • около 11% хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках;
  • 4,8% – монетарное золото.
По материалам depo.ua
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