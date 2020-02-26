0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Компания SpaceX отложила запуск юбилейного корабля

Компания SpaceX отложила запуск юбилейного корабля

Компания SpaceX отложила запуск следующего грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию ​​как минимум на четыре дня, чтобы заменить часть ракеты Falcon 9.

Изначально частная космическая компания планировала запустить космический корабль Dragon с побережья Флориды в понедельник (2 марта), но в настоящее время планирует запуск 6 марта из-за опасений вокруг двигательного клапана на верхней ступени Falcon 9. Старт начнется 6 марта в 11:50 по местному времени с космодрома 40 на станции ВВС США Кейп-Канаверал.

Читайте также: SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета

Грузовое судно Dragon перевозит более 2540 килограммов научного оборудования, продуктов питания и других материалов для экипажа экспедиции 62, который состоит из трех человек, на Международной космической станции. Представители NASA сообщили, что космический корабль несет оборудование для различных космических экспериментов, “включая исследования по производству частиц пены, образованию капель воды, кишечнику человека и другие передовые исследования”.

Миссия под названием CRS-20 ознаменует 20-й грузовой рейс SpaceX для NASA в рамках программы Агентства по коммерческим поставкам, в которую было вложено несколько сотен миллионов долларов.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.