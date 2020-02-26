Компания SpaceX отложила запуск юбилейного корабля

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Компания SpaceX отложила запуск следующего грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию как минимум на четыре дня, чтобы заменить часть ракеты Falcon 9.
Изначально частная космическая компания планировала запустить космический корабль Dragon с побережья Флориды в понедельник (2 марта), но в настоящее время планирует запуск 6 марта из-за опасений вокруг двигательного клапана на верхней ступени Falcon 9. Старт начнется 6 марта в 11:50 по местному времени с космодрома 40 на станции ВВС США Кейп-Канаверал.
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Грузовое судно Dragon перевозит более 2540 килограммов научного оборудования, продуктов питания и других материалов для экипажа экспедиции 62, который состоит из трех человек, на Международной космической станции. Представители NASA сообщили, что космический корабль несет оборудование для различных космических экспериментов, “включая исследования по производству частиц пены, образованию капель воды, кишечнику человека и другие передовые исследования”.
Миссия под названием CRS-20 ознаменует 20-й грузовой рейс SpaceX для NASA в рамках программы Агентства по коммерческим поставкам, в которую было вложено несколько сотен миллионов долларов.
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