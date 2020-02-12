SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию мини-спутников Starlink, которым предстоит создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сама SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

Вскоре компания подтвердила, что все 60 мини-спутников успешно развернуты на орбите планеты.

Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300. Предыдущий запуск состоялся в январе 2020-го.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bKBtI5UZEB — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2020

В целом SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, в будущем их может быть и больше.

Отметим, что это не единственный проект, созданный с целью раздачи интернета по всей планете. В частности, есть еще британский проект OneWeb, в рамках которого в космос также выводят спутники для раздачи интернета.

Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. В ноябре SpaceX запустила вторую партию спутников.