0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 22 0

SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)

SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию мини-спутников Starlink, которым предстоит создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

Об этом сообщает сама SpaceX.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9.

Вскоре компания подтвердила, что все 60 мини-спутников успешно развернуты на орбите планеты.

Это уже пятая миссия по выводу спутников Starlink в космос, их общее количество на орбите теперь составляет 300. Предыдущий запуск состоялся в январе 2020-го.

В целом SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч мини-спутников Starlink, в будущем их может быть и больше.

Отметим, что это не единственный проект, созданный с целью раздачи интернета по всей планете. В частности, есть еще британский проект OneWeb, в рамках которого в космос также выводят спутники для раздачи интернета.

Первые спутники Starlink запустили в мае 2019 года. В ноябре SpaceX запустила вторую партию спутников.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.