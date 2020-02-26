Huawei будет производить оборудование для Европы во Франции

Одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei объявила о планах начать во Франции производство радиооборудования для сетей мобильной связи нового поколения 5G.

Читайте также: Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким экраном

Как сообщает DW, председатель правления Huawei Лян Хуа на пресс-конференции в Париже заявил, что компания инвестирует 200 млн евро в производственные мощности, что позволит создать около 500 рабочих мест. Отмечается, что оборудование будет производиться исключительно для европейского рынка.

Объявление было сделано через две недели после того, как Франция заявила, что не поддастся давлению со стороны США, которые настаивают на том, что в Европе не использовали оборудование Huawei для построения сетей 5G.

США продолжают утверждать, что китайская компания слишком близка к правительству и ее оборудование может использоваться как инструмент для шпионажа.