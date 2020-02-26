Доверие украинцев к рынку земли падает - исследование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Открытие рынка земли в Украине поддерживают 15% граждан. Против – 62%. Такие результаты увидели бы, если бы референдум о продаже сельскохозяйственной земли проходил в ближайшее воскресенье. Кроме того, участие в голосовании не принимали бы 18% украинцев.
Сторонников рынка земли стало меньше по сравнению с результатами прошлых исследований, свидетельствуют данные опроса КМІС.
В ноябре 2019-го рынок земли поддерживали 22% украинцев, в декабре таких было 19%. В феврале 2020-го их количество уменьшилось до 15%.
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли в ноябре 2019-го. Документ готовят ко второму чтению. Депутаты пока рассмотрели 18% правок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд Украины ждет серьезная проверка - ГончарукВчера, 21:04 - 3643 8
С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)Вчера, 19:35 - 645 7
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)9 ч. назад - 3400 4
Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)9 ч. назад - 632 4
Народный банк: кого выбрали украинцы - FinAwards 2020Вчера, 19:42 - 1870 3
iPhone 9 в шести цветах корпуса показали на новых рендерах (фото)18 ч. назад - 7051
Пенсионный фонд Украины ждет серьезная проверка - ГончарукВчера, 21:04 - 3643 8
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)9 ч. назад - 3400 4
Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖ11 ч. назад - 2259
Hyundai представил обновленный i30: что изменилось (фото)15 ч. назад - 1549
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Вчера, 10:10 - 1022
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)Позавчера, 14:20 - 539 2
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 4124
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1624
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1784