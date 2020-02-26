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Доверие украинцев к рынку земли падает - исследование

Доверие украинцев к рынку земли падает - исследование

Открытие рынка земли в Украине поддерживают 15% граждан. Против – 62%. Такие результаты увидели бы, если бы референдум о продаже сельскохозяйственной земли проходил в ближайшее воскресенье. Кроме того, участие в голосовании не принимали бы 18% украинцев.

Сторонников рынка земли стало меньше по сравнению с результатами прошлых исследований, свидетельствуют данные опроса КМІС.

В ноябре 2019-го рынок земли поддерживали 22% украинцев, в декабре таких было 19%. В феврале 2020-го их количество уменьшилось до 15%.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли в ноябре 2019-го. Документ готовят ко второму чтению. Депутаты пока рассмотрели 18% правок.

По материалам Газета по-Украински
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