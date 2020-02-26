Еще один производитель смартфонов готовит собственный электрокар (видео)

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Недавно компания Samsung представила собственный кроссовер, а теперь другой производитель смартфонов, компания Sony презентовала свою разработку.
Новый электрокар Sony появился в ролике на YouTube-канале японского гиганта электроники.
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Напомним, что концепт Sony Vision-S был представлен на Международной выставке потребительской техники CES-2020.
На YouTube-канале Sony опубликован новый видеоролик, который демонстрирует заезд автомобиля в городе Грац.
Интересно, японцы разрабатывали электрическую модель совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry.
Видео: ITsider
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