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Еще один производитель смартфонов готовит собственный электрокар (видео)

Еще один производитель смартфонов готовит собственный электрокар (видео)

Недавно компания Samsung представила собственный кроссовер, а теперь другой производитель смартфонов, компания Sony презентовала свою разработку.

Новый электрокар Sony появился в ролике на YouTube-канале японского гиганта электроники.

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Напомним, что концепт Sony Vision-S был представлен на Международной выставке потребительской техники CES-2020.

На YouTube-канале Sony опубликован новый видеоролик, который демонстрирует заезд автомобиля в городе Грац.

Интересно, японцы разрабатывали электрическую модель совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry.


Видео: ITsider

По материалам ITsider.
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