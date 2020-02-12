Suzuki представила семиместный кроссовер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Suzuki провела презентацию модели XL7 — «кроссовера с практичностью компактвэна», разработанного для азиатских рынков.
Новинка отличилась двухобъёмным кузовом, «вседорожным» пластиковым обвесом и семиместным салоном при очень скромных габаритах: длина — 4450 миллиметров, ширина — 1775 миллиметров, высота — 1710 миллиметров.
Конструктивно Suzuki XL7 очень близок микровэнам Ertiga/XL6, созданным для Индии: все три модели комплектуются бензиновым 1,5-литровым 105-сильным «атмосферником» в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», предлагают безальтернативный передний привод и трёхрядный салон. Кросс-вэны отличаются компоновкой салона: у XL7 и Ertiga конфигурация — 2 + 3 + 2, у XL6 — 2 + 2 + 2 с «капитанскими» креслами второго ряда.
Фото: autocar.jp
Также для «шестёрки» предусмотрена более богатая отделка интерьера и расширенный набор опций. Вседорожники Suzuki XL7 можно оснастить функцией запуска двигателя с кнопки, климат-контролем, сенсорным дисплеем медиасистемы и мультирулем.
В гамме Suzuki во второй половине 2000-х уже была модель XL7: так японский производитель называл среднеразмерный вседорожник, разработанный совместно с General Motors для североамериканского рынка и выпускавшийся до 2009 года.
Фото: autocar.jp
Поскольку в Юго-Восточной Азии доля компактвэнов в общем объёме продаж новых моделей достигает 30 процентов, за пределами региона Suzuki XL7 вряд ли появится. Цены на «семёрку» индонезийское представительство Suzuki обнародует в ближайшие недели.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 8150 14
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)Вчера, 08:02 - 25272 10
В Киеве поймали мошенника, укравшего $30 тыс. с помощью объявленийВчера, 11:46 - 1509 9
Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины (инфографика)Позавчера, 21:29 - 1597 6
Правительство пообещало снизить цену на газ в феврале и весной 2020 годаВчера, 16:00 - 551 5
Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)Вчера, 08:02 - 25272 10
Акциз для всех автомобилей предлагают отменитьВчера, 12:06 - 8150 14
Снижение ставки налога на доходы физлиц: мнения читателей Finance.uaВчера, 13:32 - 2700 1
В Запорожье подорвали отделение УкрСиббанка (фото)Вчера, 12:33 - 2311
В Египте работают уже 6 новых трамваев, построенных в Украине (фото, видео)Вчера, 03:43 - 1872 1
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)Вчера, 12:10 - 213
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 462
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3034 1
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2732 1
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1891 2