Suzuki представила семиместный кроссовер (фото)

Компания Suzuki провела презентацию модели XL7 — «кроссовера с практичностью компактвэна», разработанного для азиатских рынков.

Новинка отличилась двухобъёмным кузовом, «вседорожным» пластиковым обвесом и семиместным салоном при очень скромных габаритах: длина — 4450 миллиметров, ширина — 1775 миллиметров, высота — 1710 миллиметров.

Конструктивно Suzuki XL7 очень близок микровэнам Ertiga/XL6, созданным для Индии: все три модели комплектуются бензиновым 1,5-литровым 105-сильным «атмосферником» в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», предлагают безальтернативный передний привод и трёхрядный салон. Кросс-вэны отличаются компоновкой салона: у XL7 и Ertiga конфигурация — 2 + 3 + 2, у XL6 — 2 + 2 + 2 с «капитанскими» креслами второго ряда.



Фото: autocar.jp

Также для «шестёрки» предусмотрена более богатая отделка интерьера и расширенный набор опций. Вседорожники Suzuki XL7 можно оснастить функцией запуска двигателя с кнопки, климат-контролем, сенсорным дисплеем медиасистемы и мультирулем.

В гамме Suzuki во второй половине 2000-х уже была модель XL7: так японский производитель называл среднеразмерный вседорожник, разработанный совместно с General Motors для североамериканского рынка и выпускавшийся до 2009 года.



Фото: autocar.jp

Поскольку в Юго-Восточной Азии доля компактвэнов в общем объёме продаж новых моделей достигает 30 процентов, за пределами региона Suzuki XL7 вряд ли появится. Цены на «семёрку» индонезийское представительство Suzuki обнародует в ближайшие недели.