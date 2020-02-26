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Citroen в 2020 году выпустит новый электрический хэтчбек (фото)

Citroen в 2020 году выпустит новый электрический хэтчбек (фото)

Citroen в 2020 году выпустит на рынок шесть новых моделей с электрической силовой установкой, в том числе новый компактный электрический хэтчбек, который станет заменой Citroen C4 и C4 Cactus. Об этом рассказала директор по продуктам и стратегии Citroen Лоуренс Хансен.

Новый компактный электрический французский хэтчбек будет иметь также версии с бензинными и дизельными двигателями (пока ещё от таких машин французы не готовы отказаться, несмотря на любовь к «зеленым» технологиям). В этом электрокаре найдут применение современные технологии специальной программы Citroen Advanced Comfort.

По словам Хансен, к концу 2020 года в продаже появится электрический Spacetourer. Однако, о нем пока нет никаких подробностей.

В нынешнем году французский автогигант также начнет продавать гибридный C5 Aircross Plug-in Hybrid (он на одной электротяге сможет проехать 54 км) и два электрических вэна. Эти вэны должны использоваться как коммерческий транспорт в городах, где введены строгие экологические стандарты.


Citroen C4

Ранее сообщалось, что к 2025 году все модели Citroen будут в той или иной степени электрифицированы. Речи идет как про электрокары, так и про гибриды.


Citroen C4

По материалам autonews.ua
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