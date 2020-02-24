«Лучше снизить налоги бизнеса»: Минфин выступил против выделения 90 млрд грн ($3,6 млрд) на поддержку экономики

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает в 2021-2023 гг. выделить более 90 млрд грн на государственную поддержку приоритетных направлений – промышленность, сельское хозяйство и экспорт, в том числе в 2021 году – 26 млрд грн, 2022-м – 31 млрд грн, 2023-м – 33 млрд грн.
“На последующие три года мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро. Для сравнения: в этом и прошлом годах поддержка приблизительно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет распределяться, согласно лучшим современным практикам, и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки”, – написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в четверг в FACEBOOK.
По данным министерства, согласно предложениям, в частности, сумма поддержки на последующие три года для увеличения объема сельхозпродукции, развития предприятий АПК и обеспечения продовольственной безопасности в целом составит 45,52 млрд грн, в том числе финподдержка сельхозтоваропроизводителей – 40,9 млрд грн, Фонд частичного гарантирования кредитов – 3,12 млрд грн, кредиты фермерским хозяйствам – 1,5 млрд грн.
Сумма поддержки экспорта составит 12,41 млрд грн, в том числе поддержка и продвижение экспорта – 410 млн грн, Экспортно-кредитное агентство – 6 млрд грн, компенсация процентов по кредитам экспортеров – 6 млрд грн.
По разным направлениям в промышленности в целом планируется выделить 32,65 млрд грн, в том числе 16,9 млрд грн – на развитие авиастроения, 6 млрд грн – на компенсацию кредитов за приобретение производственного оборудования, 6,75 млрд грн – на софинансирование проектов смарт-специализации регионов, 3 млрд грн – на создание Фонда энергоэффективности в промышленности.
“Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется, в том числе, предприятиям промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена”, – отмечается в сообщении Минэкономики.
Позже министр финансов Оксана Маркарова написала, что считает ошибочным такое увеличение расходов бюджета на господдержку.
“Бизнесу нужны нормальные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) – это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд грн, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных”, – написала министр.
При этом Маркарова указала, что наибольшая предлагаемая статья – “финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей – 40,9 млрд грн” не расписана вообще.
“И в предыдущие годы никогда не использовали даже то, что было”, – подчеркнула министр финансов.
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