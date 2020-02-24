СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Досудебное следствие установило, что “конверт” функционировал с января 2019 года.
Организаторы конверта предоставляли заказчикам “услуги” по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.
Среди “клиентов” конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.
Фото: ssu.gov.ua
В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривень из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.
Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковской и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи.
СБУ также сообщает, что в ходе следственных действий также обнаружены три “ботофермы”, оснащены организаторами конвертационного центра.
Фото: ssu.gov.ua
По версии следователей, они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о “минировании” и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляковВчера, 12:03 - 7680 34
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шниковВчера, 10:05 - 6344 24
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 11292 9
Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"Вчера, 19:03 - 943 5
В программу "Доступные кредиты 5-7-9%" включат дополнительную опциюВчера, 17:00 - 1272 4
Межбанк: секта "доллар по 30" осталась недовольнойВчера, 18:20 - 12328 2
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 11292 9
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляковВчера, 12:03 - 7680 34
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шниковВчера, 10:05 - 6344 24
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: "Худшее впереди"Вчера, 10:33 - 5345 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Позавчера, 11:13 - 1706
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1252
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1506
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1233 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1301