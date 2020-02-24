Потребители выиграют от долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии, – YASNO

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии можно считать успешным. Состоявшийся анбандлинг – разделение функций поставки электроэнергии и распределения между разными компаниями, перестройка договорной работы с клиентами, адаптация программного обеспечения и сервисов прошли без дополнительных неудобств для потребителей. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.
YASNO как поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности работает в новых условиях рынка таким образом, чтобы предложить клиентам лучшие цены и условия расчетов: обеспечивает прогнозирование графика и закупку электроэнергии на оптовом рынке, регулирует небалансы и выполняет всю техническую работу по расчетам с клиентами и рынком.
“Как розничный поставщик, который работает и по свободным и по регулируемым ценам, мы остаемся надежным партнером для клиентов: предприятий коммунальной сферы, бюджетных организаций и, конечно, бытовых клиентов”, – отметил Александр Онищенко.
Сейчас YASNO поставляет электроэнергию 3,5 миллиона клиентов в трех регионах – в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Все продуктовые предложения компании – от энергоэффективных наборов и энергосервиса, до зарядных станций для электромобилей и солнечных крышных панелей – это вклад компании в “зеленый” энергетический переход и энергонезависимость Украины.
“Повышение качества обслуживания клиентов, дистанционные сервисы, новый формат помещений для обслуживания клиентов – энергоофисы, мобильные приложения — являются основным фокусом развития YASNO. При этом опыт прошлого года позволяет нам объективно оценивать имеющиеся риски и проблемные моменты, над которыми всем участникам рынка нужно работать”, – сказал Александр Онищенко.
Рынок представляет собой постоянную привязку к “споту”, к ценам рынка на сутки вперед. Уже созрела необходимость срочных контрактов на более долгий, чем “сутки вперед”, период.
“Долгосрочные контракты позволят участникам рынка совместно формировать ценовые ожидания, “фиксировать” позицию, дать начало развитию финансовых инструментов, снизить волатильность и непредсказуемость на рынке электроэнергии”, – сказал Александр Онищенко.
Он подчеркнул, что от этого выиграют и потребители, которые смогут выбрать более подходящий ценовой пакет: фиксированная цена и возможность прогнозировать свои затраты, или привязка к рыночным индексам и “следование” за рынком, а возможно – микс того и другого.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляковВчера, 12:03 - 7680 34
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шниковВчера, 10:05 - 6344 24
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 11292 9
Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"Вчера, 19:03 - 934 5
В программу "Доступные кредиты 5-7-9%" включат дополнительную опциюВчера, 17:00 - 1262 4
Межбанк: секта "доллар по 30" осталась недовольнойВчера, 18:20 - 12328 2
Не звонить после 22:00: МФО подписали Кодекс профессиональной этикиВчера, 16:15 - 11292 9
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляковВчера, 12:03 - 7680 34
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шниковВчера, 10:05 - 6344 24
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: "Худшее впереди"Вчера, 10:33 - 5345 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Позавчера, 11:13 - 1706
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1252
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1506
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1233 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1301