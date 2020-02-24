Государство погасило на 40 млрд грн больше старых долгов, чем взяло новых - отчет Минфина

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В 2019 году государство взяло в долг 425,7 миллиарда гривен. При этом на погашение государственного долга и процентов по нему потратили 464,4 миллиарда гривен.
Такие данные приводятся в отчете о выполнении государственного бюджета за 2019 год, который Минфин опубликовал в официальной прессе правительства.
Большинство новых заимствований правительство делало на внутреннем рынке. Там в целом привлекли 345,9 миллиарда гривен. На внешних рынках привлекли 79,8 миллиарда гривен.
Почти 410 миллиардов гривен из тех, что Минфин занял у 2019 году, отправили на финансирование общего фонда бюджета, то есть текущих расходов. Оставшуюся сумму направили на специальные программы (в спецфонд бюджета).
«На погашение основной суммы государственного долга было направлено 345,2 млрд грн, в том числе на погашение государственного внутреннего долга 261,4 млрд грн, государственного внешнего долга – 83,8 млрд гривен. На обслуживание государственного долга направлено – 119,2 млрд грн», – отмечают в Минфине.
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