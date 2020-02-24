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В Японии испытали дрон для доставки свежей рыбы (видео)

В Японии испытали дрон для доставки свежей рыбы (видео)

Japan Airlines провела первую серию испытательных полетов с использованием беспилотников для перевозки грузов, в том числе с использованием свежей рыбы.

Полеты продолжались два дня и выполнялись в сотрудничестве с правительством префектуры Нагасаки. JAL добавляет, что Yamaha Motor пилотировала беспилотник во время испытательных полетов. В качестве беспилотника использовался Yamaha Fazer-R G2.

Во время первого испытательного полета БПЛА перевозил грузы, упакованные в прохладную коробку, на расстояние около 46 км. “Во время испытания температура в холодильной камере контролировалась, чтобы гарантировать, что среда для перевозимых грузов может сохраняться на определенном уровне в течение всего полета”, – заявляет JAL.

На следующий день беспилотник перевез 20 кг свежей рыбы на расстояние около 35 км.

“Свежая рыба в конечном итоге была подана в ресторане в Токио в тот же день”, – отмечает JAL, добавляя, что проверки показали, что температура внутри холодильника остается постоянной на протяжении всего пути.

По материалам bigmir.net
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