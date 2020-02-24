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Приватизированные предприятия получат пятилетнюю налоговую льготу

Приватизированные предприятия получат пятилетнюю налоговую льготу

Минфин поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского, который предложил налоговую льготу тем, кто примет участие в приватизации.

Об этом рассказала в интервью FinClub министр финансов Оксана Маркарова.

«Речь идет о льготе по налогу на прибыль – пятилетние каникулы. Ее получат исключительно те компании, которые будут выставлены на приватизацию в этом и следующем году, чтобы максимально привлечь покупателей», – рассказала Маркарова.

Минфин не видит рисков для бюджета, поскольку крупные государственные предприятия, которые планируется сейчас приватизировать, в основном убыточны.

«Это понятный круг компаний, которые сейчас готовятся на приватизацию. К сожалению, большинство из них глубоко убыточны. Поэтому даже если прозрачный инвестор не будет платить налог на прибыль, но добросовестно платить все другие налоги, для государства и бюджета это будет положительная история», – считает Оксана Маркарова.

Налоговую льготу получит само предприятие, которое приватизируется, а не его покупатель.

«Но это «ограниченное предложение» – только для тех компаний, которые будут проданы в 2020-2021 годах. Также будет предохранитель – покупка за более чем $15 млн», – отметила министр.

По материалам Финансовый клуб
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