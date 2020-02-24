В Украине создали интерактивную карту, где можно жаловаться онлайн на состояние дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило интерактивную карту, с помощью которой можно онлайн подавать жалобы на состояние дорог и получать информацию о ходе выполнения заявки.

Об этом сообщается на сайте “Укравтодора”.

“27 февраля 2020 года команда Укравтодора представила комплексное веб-решение «Интерактивная карта Укравтодора». Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистических артериях Украины – дорогах государственного значения”, – говорится в сообщении.

Интерактивная карта доступна по ссылке .

Возможности карты:

контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов. Сейчас на карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновления дорог в этом году. Службы автомобильных дорог в регионах будут добавлять на карту актуальные участки, когда появятся новые постановления Кабинета Министров Украины по запуску дорожных работ по другим источникам финансирования;

граждане могут получать актуальную информацию о состоянии проезда (ремонты, ДТП , перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодные условия на дорогах и т.д.;

модуль обращения – это функция карты, с помощью которой можно направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортному проезду (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, происшествия на дорогах и т.п.).

“Принцип работы модуля обращения довольно прост. Гражданин едет по автомобильной дороге – в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и т.д.”, – рассказывает директор ГП «Укрдорсвязь» Вадим Горюшко.

Как подать обращение:

зайти на сайт карты;

нажать на “Создать обращение”;

выбрать область;

чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться на сайте;

после того, как сообщение будет оставлено, оно попадет к диспетчеру;

пользователь в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и исполнения.

Справка Finance.ua:*

31 января 2020 года Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

“Укравтодор” за 2020-2021 годы намерена поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).

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