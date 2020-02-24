В Украине создали интерактивную карту, где можно жаловаться онлайн на состояние дорог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило интерактивную карту, с помощью которой можно онлайн подавать жалобы на состояние дорог и получать информацию о ходе выполнения заявки.
Об этом сообщается на сайте “Укравтодора”.
“27 февраля 2020 года команда Укравтодора представила комплексное веб-решение «Интерактивная карта Укравтодора». Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистических артериях Украины – дорогах государственного значения”, – говорится в сообщении.
Интерактивная карта доступна по ссылке.
Возможности карты:
“Принцип работы модуля обращения довольно прост. Гражданин едет по автомобильной дороге – в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и т.д.”, – рассказывает директор ГП «Укрдорсвязь» Вадим Горюшко.
Как подать обращение:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков7 ч. назад - 3841 28
Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский9 ч. назад - 2512 16
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников9 ч. назад - 5135 13
Внедрение е-билета обошлось столице в 504 млн гривенВчера, 23:38 - 696 9
Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.uaВчера, 15:31 - 5200 6
В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников9 ч. назад - 5135 13
Глава ФГИ объяснил, почему украинцы в пять раз беднее поляков7 ч. назад - 3841 28
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: "Худшее впереди"8 ч. назад - 3610 1
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 3369 4
Милованов назвал четыре отрасли, в которых работает до 70% "нелегалов"10 ч. назад - 2556 2
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Вчера, 11:13 - 1260
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1173
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1461
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1202 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1267