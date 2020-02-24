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В Украине создали интерактивную карту, где можно жаловаться онлайн на состояние дорог

В Украине создали интерактивную карту, где можно жаловаться онлайн на состояние дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины представило интерактивную карту, с помощью которой можно онлайн подавать жалобы на состояние дорог и получать информацию о ходе выполнения заявки.

Об этом сообщается на сайте “Укравтодора”.

“27 февраля 2020 года команда Укравтодора представила комплексное веб-решение «Интерактивная карта Укравтодора». Ее основной задачей является предоставление актуальной и достоверной информации о ключевых логистических артериях Украины – дорогах государственного значения”, – говорится в сообщении.

Интерактивная карта доступна по ссылке.

Возможности карты:

  • контроль за соблюдением программы строительства и ремонтов. Сейчас на карте уже можно увидеть все участки, которые будут отремонтированы по базовому сценарию обновления дорог в этом году. Службы автомобильных дорог в регионах будут добавлять на карту актуальные участки, когда появятся новые постановления Кабинета Министров Украины по запуску дорожных работ по другим источникам финансирования;
  • граждане могут получать актуальную информацию о состоянии проезда (ремонты, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодные условия на дорогах и т.д.;
  • модуль обращения – это функция карты, с помощью которой можно направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортному проезду (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, происшествия на дорогах и т.п.).

“Принцип работы модуля обращения довольно прост. Гражданин едет по автомобильной дороге – в процессе движения у него возникают вопросы. Например, отсутствует освещение, мусор на обочине, выбоина, препятствие движения и т.д.”, – рассказывает директор ГП «Укрдорсвязь» Вадим Горюшко.

Как подать обращение:

  • нажать на “Создать обращение”;
  • выбрать область;
  • чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться на сайте;
  • после того, как сообщение будет оставлено, оно попадет к диспетчеру;
  • пользователь в дальнейшем сможет отслеживать статус его обработки и исполнения.
  • Справка Finance.ua:*
  • 31 января 2020 года Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.
  • Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

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По материалам Finance.UA
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